SARS'a benzeyen virüs bulundu

İngiliz Sağlık Koruma Kurumu, Katar'daki hastada soğuk algınlığı ve SARS'a (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) neden olan yeni bir corona virüsünün bulunduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti.

İngiliz Sağlık Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 49 yaşındaki hastanın en son Suudi Arabistan'a yolculuk ettiği bildirildi.

DSÖ yetkilileri ise hastadan alınan virüs örneklerinin, bu yılın başında ölen Suudi kökenli 60 yaşındaki bir hastayla hemen hemen aynı olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, iki vaka arasındaki benzerliğin kamu sağlığını tehdit edip etmeyeceğinin araştırıldığını, henüz bir seyahat kısıtlamasına gerek duyulmadığını söyledi.