Sarri'den Liverpool itirafı: Aramızda büyük fark yok

Premier Lig'in iki yenilgisiz takımı Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Chelsea, Eden Hazard'ın harika golüyle öne geçtikten sonra, üstünlüğünü son anlara kadar korudu. Ancak Liverpool'da sonradan oyuna giren Daniel Sturridge, takımının bu sezon ligde ilk yenilgisini almasının önüne geçti.

Maç sonunda Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri, 3 puanı kaybettikleri için üzgündü. Daha önce Liverpool'un seviyesine çıkabilmek için 1 yıla ihtiyaçları olduğunu söyleyen Sarri, bu maçın yanıldığını ortaya koyduğunu da ifade etti. Liverpool ile başa baş mücadele ettiklerini belirten Sarri, "Liverpool ile Manchester City hala önümüzde. Ancak bu maç bana, aramızda sandığım kadar büyük bir fark olmadığını gösterdi. Sanırım onları, benim tahminimden daha kısa bir sürede yakalayabiliriz" dedi.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp ise galibiyeti kaçıran taraf oldukları görüşündeydi. 3 puanı alacak kadar pozisyon ürettiklerini vurgulayan Klopp, yine de deplasmanda aldıkları 1 puandan şikayetçi olamayacağını dile getirdi.