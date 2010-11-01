Sarrazin: Türkiye'de Hıristiyanlığa zor tahammül ediliyor

T24 - Müslüman göçmenleri eleştirmesinin ardından tepkiler üzerine Almanya Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Thilo Sarrazin, bir kez daha göçmenleri ve özellikle Türkleri hedef aldı. "Çocuklarının Almanca öğrenmesine engel olanların veya onları Anadolu'daki kuzenleriyle evlendirenlerin Almanya'da yeri olmadığını" söyleyen Sarrazin ayrıca, Türkiye'de Hıristiyanlık dinine zorla tahammül edildiğini öne sürdü.

"Bild am Sonntag" gazetesinde yayımlanan röportajında Sarrazin, Alman hükümetinin, zorunlu evliliklerin cezalandırılması yönünde aldığı kararın uygulamada çok zor olacağını, itaatle yetiştirilen genç kızların babalarının evlilik konusundaki isteklerine de uyacağını, bu nedenle zorunlu bir evlilik yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesinin güç olacağını iddia etti.

Göçmenlerin Alman toplumuna uyumu konusundaki tutumlarını değiştirmenin zor olduğunu, bunun için aile birleşimi kurallarının değiştirilerek, Almanya'ya getirilen aile fertlerine uzunca bir süre devlet yardımı yapılmamasının uygun olacağını savunan Sarrazin, "Almanya'daki Müslüman örgütler şimdi zorunlu evliliği reddedip, bunu yine de geleneklerin bir parçası olarak görüyorsa, bunun bizim değer anlayışlarımızla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.

Almanya'nın, topluma gerçekten uyum sağlamak isteyen göçmenler için daha cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Sarrazin, "Kızlarını başını örtmeye zorlayanların ve onları Anadolu'daki kuzenleri ile evlendirenlerin Almanya'da yeri yok. Almanca konuşan, ancak kendi aile fertlerinin Almanca öğrenmesini önlemeye çalışanların Almanya'da yeri yok. Dilimize düşman olduğu için Alman televizyonlarının yerine Türk televizyonlarını seyredenlerin Almanya'da yeri yok. Ancak burada çalışmak ve çocuklarının Alman olmasını isteyenlere, torunlarının Almanca'yı Türkçe'den daha iyi konuşmasını isteyenlere kapımız açık" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de Hıristiyanlığa zorla tahammül ediliyor"

Sarrazin, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un, iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü vesilesiyle 3 Ekim'de yaptığı konuşmayı da eleştirerek, şunları söyledi: "İslamiyet'in Almanya'ya ait olduğunu söylemek yanlış. Alman kültürü, büyük ölçüde İslamiyet olmadan gelişti. Ülkemizde bugün milyonlarca Müslüman'ın yaşaması bu gerçeği değiştirmez. Başbakan Erdoğan, buradaki Türkleri Alman gibi olmamaları konusunda uyardı. Türkiye'de de Hıristiyanlık dinine zorla tahammül ediliyor. Burada rakamlar var. Türkiye'de 1914 yılında halkın yüzde 25'i Hıristiyan iken, şimdi sadece yüzde 0,2'si Hıristiyan. İstanbul'daki Alman Okulunda da birkaç yıldan beri alt sınıflarda Almanca dersi verilmesi yasak."

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Almanya Kendini Yok Ediyor" adlı kitabını eleştirmesine rağmen, Alman halkının yüzde 60 ila 80'inin kendisine güvenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Sarrazin, kendisinin bir kavga başlatmadığını, sadece zor sorunları dile getirdiğini, ancak Almanya'da hiç bir zaman sağcı bir parti istemediğini söyledi.



