-SARRAZIN KİTABINI TANITTI BERLİN (A.A) - 30.08.2010 - Almanya'da yaşayan Müslümanlara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve Müslüman karşıtı çıkışlarını sürdüren Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin, ''Almanya Kendini Yok Ediyor'' adlı kitabını tanıttı. Berlin'de düzenlenen basın toplantısı öncesinde çok sayıda Türk ve Alman vatandaşı, toplantının yapıldığı bina önünde Sarrazin'i protesto etti. ''Sarrazin yok edilmeli'' ve ''Çeneni kapat'' pankartları taşıyan göstericiler arasında Yeşiller Partisi Federal Meclis Üyesi Ekin Deligöz, Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Özcan Mutlu ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Meclisi üyesi Ülker Radziwill ile Almanya Türk Toplumu (TGD) Derneği başkanı Kenan Kolat da yer aldı. ''Ver.di'' sendikası ve Sol Parti temsilcilerinin de katıldığı gösteri sırasında slogan atan bazı protestocuları, polis bina önünden uzaklaştırdı. Sarrazin, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Almanya'da yaşayan Çinli, Rus, Vietnamlı ya da Polonyalı göçmenlerin uyum konusunda sorun yaşamadığını ve ülkeye zenginlik kattığını, asıl sorunun Müslümanlardan kaynaklandığını, gittikçe artan nüfuslarına rağmen eğitim ve istihdam alanında Almanlara göre daha az temsil edildiğini öne sürdü. Almanya'da yaşayan Türkler'in sadece yüzde 2'sinin Almanlarla evlendiğini, bunun da Türkler'in ve tüm Müslümanların kültüründen kaynaklandığını ileri süren Sarrazin, ''Müslümanların kültürü Batılı ülkelerdeki yaşam tarzına uymuyor'' dedi. Sarrazin, Müslüman göçmenlerin ülkedeki demografik gelişme sorununun çözümüne büyük katkı sağlamayacağını, aksine ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getireceğini savundu. Demografik gelişmeyle Alman halkının yok olmaya başladığını, bunun da kendisini büyük üzüntüye sevk ettiğini belirten Sarrazin, bu nedenle göç ve uyum konusunda ayrıntılı analizler yaptığını ve kitabında ayrıntılı bir şekilde Müslümanların uyum sorununa değindiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarrazin, 1 yıl sonra Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalıp kalamayacağına dair bir soru üzerine ''Buradaki sorulara dayanamayıp kalp krizi geçirirsem yönetimde kalamam'' diyerek esprili yanıt verdi. Bir Arap gazetecinin, uyum konusunda neden daha çok Alman politikasının yaptığı hatalara bakmadığı şeklindeki bir soruya karşılık da Sarrazin, Çin, Rusya, Vietnam ya da Polonya'dan gelen göçmenlerin Alman toplumuna birinci kuşaktan sonra çok iyi uyum sağlayabildiğini söyledi ve ''Eğer politika hatalar yaptıysa, neden Müslümanlar dışında diğer yabancılar uyum sağlayabiliyor?'' yanıtını verdi. ''İslamiyet'i Almanya'nın bir parçası olarak görmüyormusunuz?'' sorusuna da, ''İslamiyet bir kişi değil, o yüzden bir şeyin parçası olamaz'' diye yanıt veren Sarrazin, ''Vergi ödeyen Müslümanları seviyor musunuz?'' sorusuna karşılık da, ''Ben Berlin eyaletinin eski Maliye Bakanı olarak vergi ödeyen herkesi seviyorum'' dedi. Bu arada, SPD parti yönetiminin, Sarrazin'in partiden ihraç edilebilmesi yeni bir girişim daha başlattığı bildirildi. -SARRAZIN'İN KİTABINDAN ALINTILAR- Sarrazin kitabında, Avrupa ülkelerinde tarihle çelişen ve naif politikalar nedeniyle aşırı sağcı hareketlerin giderek güçlendiğini savunarak, ''Müezzini duymak istersem Şark ülkelerine giderim'' ifadesini kullandı. Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ya da Norveç'te de Müslümanlarla ilgili benzer sorunların yaşandığını belirten Sarrazin, Müslümanlar'ın istihdam piyasasına girmekte ve eğitime katılımda zorluk çektiğini, paralel toplum oluşturma eğiliminde olduğunu ifade etti. Bu ülkelerdeki Müslümanlar arasında suça ve terör eylemlerine katılanların sayısının arttığını öne süren Sarrazin, uyum sorumlularını, İslam araştırmacılarını, sosyologları ve siyaset bilimcileri, Müslümanlarla yaşanan sorunları küçümsemek ve kendilerini aldatmakla suçlayarak, Avrupa'daki Müslüman azınlığın hızlı bir şekilde büyümesinin endişelere yol açtığını öne sürerek, bu endişelerin sebebinin de yabancı düşmanlığıyla açıklanmasının yanlış olduğunu iddia etti.