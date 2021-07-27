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Sarraflık yapan baba ve oğlu, 100 kişiden 30 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldı

27 Temmuz 2021 13:41

Kayseri Cumhuriyet Mahallesi'nde sarraflık yapan baba ve oğlu, kâr vadiyle yaklaşık 100 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı. Baba ve oğlu gözaltına alınırken, firar olan bir kişi de aranıyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kâr vaat ederek 30 milyon TL’lik ziynet eşyalarını alan N.K.S., N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.’yi gözaltına alırken, firar olan E.S.’yi yakalama çalışmaları da sürüyor. (İHA)

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