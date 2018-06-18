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Sarp'ta sanal para üreten makine ele geçirildi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, sanal para birimi üretiminde kullanılan makine ele geçirildi

18 Haziran 2018 18:40

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'deki Sarp Sınır Kapısı\'nda, sanal para birimi üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan\'dan Türkiye\'ye giriş yapan C.A. yönetimindeki, Gürcistan plakalı otomobilde arama yaptı. Hangarda yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmı ile arka koltuklardaki kutular içerisinde modem ve adaptörü, hard disk, 6 ekran kartı, ana kart, 4 ram, sanal para birimi üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan malzemelere ve araca el konuldu, C.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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