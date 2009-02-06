T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sarp'ın kız arkadaşı flaşlara panik yaptı!

Avrupa Yakası'nın Tanrıverdi'si Sarp Apak, Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla görüntülendi, flaşlar patlayınca çift panik yaptı.

06 Şubat 2009 02:00

Avrupa Yakası'nın Tanrıverdi'si Sarp Apak, Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla görüntülendi, flaşlar patlayınca çift panik yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Güneşi Gördüm'de de rol alan 'Avrupa Yakası'nın Tanrıverdi'si Sarp Apak, önceki gece Beyoğlu'nda 'adını açıklamadığı' bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Hayal Kahvesi'nin çıkışında fotoğraflarının çekildiğini gören yakışıklı oyuncu, sakin sakin taksiye binmeye çalışırken yanındaki hanım, panik yaptı. Apar topar taksiye binen ikili, flaşlardan uzaklaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24