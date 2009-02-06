Sarp'ın kız arkadaşı flaşlara panik yaptı!

Avrupa Yakası'nın Tanrıverdi'si Sarp Apak, Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla görüntülendi, flaşlar patlayınca çift panik yaptı.



Sabah'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Güneşi Gördüm'de de rol alan 'Avrupa Yakası'nın Tanrıverdi'si Sarp Apak, önceki gece Beyoğlu'nda 'adını açıklamadığı' bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Hayal Kahvesi'nin çıkışında fotoğraflarının çekildiğini gören yakışıklı oyuncu, sakin sakin taksiye binmeye çalışırken yanındaki hanım, panik yaptı. Apar topar taksiye binen ikili, flaşlardan uzaklaştı.

