Sarp Sınır Kapısı'nda 15 Ekim'de açılıyor

Kuzey Yatırım Genel Müdürü Adnan Gördüm, Hopa'da düzenlediği basın
toplantısında, Sarp Sınır Kapısı'na çok yakın bir mesafede açılacak olan
İstanbul Bazaar Ticaret Merkezi'nin, özellikle Gürcistan bölgesinden gelen
ziyaretçilerin kaliteli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan
tanıyacağını belirtti.
İstanbul Bazaar'ın, sınırdaki ticarete cevap verebilen
bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi olarak hizmet vereceğini ifade eden
Gördüm, “Türkiye ve Gürcistan arasında sınır ticaretinin en önemli ayağını
oluşturacak olan İstanbul Bazaar, iki ülke arasında 2007 yılında imzalanan ve
bölge esnafı tarafından hala tam olarak anlaşılmayan Serbest Ticaret
Anlaşması'nın sağlıklı bir şekilde uygulanması için de önemli bir yer teşkil
edecek. Bölgede özellikle böyle bir alışveriş merkezinin açılmasıyla
Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi hedeflenmekte” dedi.
Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan İstanbul Bazaar'ın,
15 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini kaydeden Gördüm, şunları
söyledi:
“Açılışı ile 300 kişiye istihdam sağlaması beklenen alışveriş merkezi, Batum
Havalimanına 30 dakika, Hopa ilçe merkezine 15 dakika, Trabzon Havalimanına 1.5
saat uzaklıkta olup, Karadeniz otoyolu üzerinde ve Gürcistan sınır kapısında
Türkiye tarafındadır. İstanbul Bazaar, sadece Türkiye ve Gürcistan'dan gelenler
için değil, aynı zamanda Rusya, Ermenistan, İran ve Azerbaycan'dan gelecek
ziyaretçilere de kaliteli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapmanın
ayrıcalığını yaşatacaktır.”