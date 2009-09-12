Sarp Sınır Kapısı'nda 15 Ekim'de açılıyor

Kuzey Yatırım Genel Müdürü Adnan Gördüm, Hopa'da düzenlediği basın toplantısında, Sarp Sınır Kapısı'na çok yakın bir mesafede açılacak olan İstanbul Bazaar Ticaret Merkezi'nin, özellikle Gürcistan bölgesinden gelen ziyaretçilerin kaliteli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan tanıyacağını belirtti.

İstanbul Bazaar'ın, sınırdaki ticarete cevap verebilen bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi olarak hizmet vereceğini ifade eden Gördüm, “Türkiye ve Gürcistan arasında sınır ticaretinin en önemli ayağını oluşturacak olan İstanbul Bazaar, iki ülke arasında 2007 yılında imzalanan ve bölge esnafı tarafından hala tam olarak anlaşılmayan Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağlıklı bir şekilde uygulanması için de önemli bir yer teşkil edecek. Bölgede özellikle böyle bir alışveriş merkezinin açılmasıyla Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi hedeflenmekte” dedi.

Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan İstanbul Bazaar'ın, 15 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini kaydeden Gördüm, şunları söyledi:

“Açılışı ile 300 kişiye istihdam sağlaması beklenen alışveriş merkezi, Batum Havalimanına 30 dakika, Hopa ilçe merkezine 15 dakika, Trabzon Havalimanına 1.5 saat uzaklıkta olup, Karadeniz otoyolu üzerinde ve Gürcistan sınır kapısında Türkiye tarafındadır. İstanbul Bazaar, sadece Türkiye ve Gürcistan'dan gelenler için değil, aynı zamanda Rusya, Ermenistan, İran ve Azerbaycan'dan gelecek ziyaretçilere de kaliteli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapmanın ayrıcalığını yaşatacaktır.”

