Sarp Kuray'a bir kez daha müebbet

'16 Haziran' adlı terör örgütünün kurucusu olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Sarp Kuray, Yargıtay'ın 4 kez bozduğu 20 yıllık davada, bu kez AİHM'nin bozma kararı sebebiyle yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Sarp Kuray, aynı mahkemede 6. kez yapılan yargılamada yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, talebi, sonuca etki etmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Sanık Sarp Kuray savunmasında, "1993'te ülkeme döndüğümde gazetecilerin sorduğu soruya 'ödenecek bedel varsa öderim' demiştim. O günden bugüne söylediklerime bağlı kaldım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 2007 yılında ‘anayasayı silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek’ suçundan verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay onanmasından geçtiğini hatırlatarak, hükmün değiştirilmemesine karar verdi.