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Sarp Kuray AİHM'e başvurdu

7 yıl hapis yatacak olan 68 hareketinin önde gelen isimlerinden Sarp Kuray, AİHM'e başvurdu

13 Nisan 2009 03:00

7 yıl hapis yatacak olan 68 hareketinin önde gelen isimlerinden Sarp Kuray, AİHM'e başvurdu


16 Haziran örgütünün yöneticisi olduğu iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, 7 yıl 6 ay kalacağı cezaevine konulan 68 hareketinin önde gelen isimlerinden Sarp Kuray, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Kuray, başta adil yargılanma hakkının ihlali olmak üzere yargılamaya ilişkin birçok konuda itirazda bulundu.

Kuray’ın, yasa dışı “16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği” gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazına geçtiğimiz Şubat ayında başlandı. 1993 yılında açılan ve 15 yıl süren davada bugüne kadar 5 ayrı karar verildi. İlk olarak beraat kararı verilen davada, son karar “müebbet hapis cezası” olunca Kuray, 7 yıl 6 ay kalacacağı Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne konuldu. 

’Adil yargılanmadı’

Kuray’ın avukatı Saygın Bedri Gider, müvekkilinin isteğiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ’adil yargılanma hakkının ihlali’başlıklı 6. maddesi ve “Ayrımcılık yasağı” başlıklı 14. maddesi başta olmak üzere yargılamaya ilişkin birçok itiraz yer aldı. Yargılamanın uzunluğuna dikkat çekilen dilekçede, bu süreçteki farklı kararlar da hatırlatıldı.

Dilekçede, sözkonusu dosyada eylemleri gerçekleştirmekle suçlanan kişilerin Kuray aleyhine ifade vermelerinin ardından serbest bırakılmasına rağmen yalnızca Kuray’ın cezaya çarptırıldığı anlatılarak, “Bir kişi cumhuriyeti nasıl yıkabilir?” sorusunun yöneltildiği öğrenildi. AİHM’in Kuray’ın taleplerini kabul edip bu yönde karar vermesi halinde Türkiye’de yeniden yargılama yapılması gerekecek.

‘Hakkımı arayacağım’

Sarp Kuray, Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne girmeden bir gün önce VATAN’a konuşmuştu. Kuray, şöye demişti: “Yargıtay 9. Daire, bu davada kasıtlı bir karar verdi. Tek başıma Anayasa’yı değiştereceğim kanaatindeler. Bir kişiyle Anayasa ihlal davası olmaz. Hakkımı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde arayacağım.”

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