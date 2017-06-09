Sarp Apak, ekranlara Gülse Birsel ile dönüyor

Oyuncu Sarp Apak, Gülse Birsel’in yeni sitcom dizisiyle birlikte ekrana dönmeye hazırlanıyor. Apak’la birlikte “Eşofmanlı Şevket Hoca” Çağlar Çorumlu’nun da rol alacağı belirtilen Gülse Birsel’in yeni dizisi İstanbul civarında geçecek ve BKM’de çekilecek.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Uzun zamandır sesi çıkmıyordu. Biliyoruz ki, Gülse Birsel’in vazgeçilmezi. Hatta onun dizisinde şöhreti yakaladı, ‘Avrupa Yakası.’ Tekrardan Birsel’in yeni sit-com’un da oynayacak Sarp Apak. Mesut Yar kardeşimiz ilk dizi haberini vermişti. Çağlar Çorumlu’nun adını da yazmıştı. Biraz daha bilgi katalım, konusu yine İstanbul civarında geçecek ve diziyi BKM çekecek.”