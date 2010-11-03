-SAROS KÖRFEZİ'NDEKİ DEPREMDE ÖLÜ YOK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Saros Körfezi'nde meydana gelen, Çanakkale ve ilçelerinde kuvvetli hissedilen depremde ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybının meydana gelmediğini bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 04.51'de 5.3 büyüklüğünde Saros Körfezi merkezli orta şiddetli depremin meydana geldiği, ana şoktan sonra ilk 2 saatte büyüklükleri 2.4-2.8 arasında değişen iki artçı depremin kaydedildiği belirtildi. Ana şok ve daha sonra meydana gelen depremlerin Çanakkale'nin kuzey batısındaki Saros Fayı ile ilişkilendirildiği kaydedilen açıklamada, bu fayın 42 kilometre uzunlukta olduğu ifade edildi. Depremin Çanakkale ve ilçelerinde kuvvetli hissedildiği belirtilen açıklamada, ''İlk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem, Tekirdağ ve ilçeleri, İstanbul, İzmir, Balıkesir illerinde de hissedilmiştir'' denildi. Açıklamada, bölgede en son hasar yapan depremlerle ilgili şu bilgiler yer aldı: ''1912'de, 7.2, 6.3, 6.8 büyüklüğündeki Şarköy-Mürefte depremleri, 1953'te 7.2 büyüklüğündeki Yenice-Gönen, 1972'de 5.0 büyüklüğündeki Ezine, 1975'te 5.5 büyüklüğünde Gelibolu ve 1983'te 5.4 büyüklüğünde Biga depremlerinin ciddi tahribatlara neden olduğu görülmektedir, bu faylarda bu tür depremlerin olması normaldir.''