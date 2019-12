Şarm'ın büyüsü...

Yıldırım Güngör



Denizin dibinde hiç yaşamadığım bir duygu seli içindeyim. Bu duyguyu daha önce ilk kez dağlara gittiğimde de yaşamıştım. Ama bu kez doğa sınırsız güzelliklerden oluşan bir tablo sergiliyor ve tablo her saniye yerini başka bir tabloya bırakıyor. Etrafımızdan renk renk balıklar geçiyor. Denizin tabanındaki deliklerden sıcak su bacaları yükseliyor. Bir jeolog olarak bunun anlamını bilmenin keyfini yaşıyorum.

Kızıldeniz okyanus olma aşamasında gün geçtikçe biraz daha büyüyor. Balıklar bu sıcak suyun etrafında dönüp duruyorlar. Denizin derinliklerine dalacağımı ve buralarda böylesine bir masalı yaşayacağımı hiç tahmin etmezdim. Bunu tesadüfen katıldığım bir Şarm el Seyh gezisine borçluyum.



Mısır piramitlerden ibaret değil



Şarm el Şeyh, Mısır’ın son yıllardaki en popüler tatil merkezi. Daha birkaç yıl öncesine kadar Mısır denince akla piramitler gelirdi ama bu bölgede yapılan yatırımlar Mısır’ın sadece piramitlerden ibaret olmadığını gösterdi. Bölge neredeyse piramitlerle yarışıyor diyebilirim. Sina Yarımadası'nın en uç noktasında Kızıldeniz ile dağların arasına sıkışmış Şarm El Şeyh de ortalama sıcaklık 21-25 C deniz suyu sıcaklığı da 18-30 C arasında değişiyor. Ayrıca eşsiz güzellikteki mercanlar ve çeşitli balık türleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken bir dalış merkezi olma özelliğine de sahip.



Çölden vahaya...



Aslında bu bölge bir zamanlar sadece bedevilerin yaşadığı bir çöldü. 1978 yılında İsrail işgalinin sona ermesi bölgenin kaderini değiştirdi. Bölgeyi dünyanın önemli turizm merkezlerinden bir yapmayı kafasına koymuş olan Mısır Hükümeti, yabancı yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlayınca kumdan ibaret olan bölge kısa sürede bir vahaya dönüşmüş. Yapılan yatırımlarla geleneksel Mısır’dan farklı bir yerleşim bölgesi çıkmış ortaya.

Kızıldeniz'in çekiciliğini fark eden yabancı yatırımcılar büyük yatırımlara imza atmışlar. Bölgede dünyanın tüm oteller zincirinin oteli var. Bu sayı yaklaşık 400 civarında. Ayrıca 150 civarında da tatil köyü bulunuyor. Plajları, gece kulüpleri, alışveriş merkezleri ve nargile kahveleri ile Arap sosyetesi ve Batılı turistlerin yoğun ilgisini çeken bir cazibe merkezi .



Cam tekneyle Kızıldeniz keyfi



Şarm El Şeyh’in merkezi olan Na’ama Bay, sabahın erken saatlerinden itibaren dalış için bölgeye gelenlere hizmet vererek güne başlıyor. Kent merkezi tertemiz sokakları, mimarisi ve hizmet anlayışıyla içinde bulunduğu çölle zıt bir görüntü sunuyor. Herşey olabildiğince modern ve ortalamanın üstünde bir hizmet anlayışı var. Kentte 70 civarında dalış kulübü bulunuyor.

Limandaki teknelerin bir kısmının altı cam. Dalmak istemeyen turistler bu cam tekneden Kızıldeniz’in olağanüstü güzelliklerini izleyebiliyorlar.

Teknelerin büyük çoğunluğu ise çok erken saatlerde, dünyanın önemli dalış merkezlerinden biri olan Sina Yarımadası’nın en ucunda iki körfezin birleştiği noktada olan Ras Muhammed Milli Parkı’na doğru yola çıkıyorlar. Şarm El Şeyh’e 20 km. uzaklıkta inanılmaz güzellikte karakteristik kumlara sahip bir plajı olan Ras Muhammed korum altına alınmış. Muhteşem mercan kolonilerinin yer aldığı bölgede avlanma yasağı var. Bir zamanlar her dalış yapan bir parça mercanla çıkıyormuş denizden. Zamanla mercanlar ciddi bir tahribatla karşı karşıta kalmışlar. Şimdi ise bırakın mercan koparmayı sahilden kum almak bile yasak. Bu yasağın etkisiyle mercanla kısa sürede kendilerini toparlamışlar. Milli parkın diğer bir özelliği de sahillerinde tuzlu su ile beslenen Mango ağaçlarının bulunması.



Burada dalmak için daha önce dalmış olma şartı aranmıyor. Yarım saatlik bir ön bilgi ile dalış hocası eşliğinde 5-6 metreye kadar dalış yapılabiliyor. Biraz tecrübe kazananları ve dalışa yakın olanları ikinci seansta 15 metreye kadar daldırıyorlar. Her iki kişiye bir dalış hocası düşüyor. Ben dalmayı hiç düşünmediğim halde önce 5 daha sonra da 15 metreye kadar indim. Büyülü bir dünyaya açılan, her köşesinin çeşitli renklerle bezeli olduğu bir pencereden bakar gibi oluyor insan. Hele bir de ilk kez dalmışsanız en büyük keyfi siz alıyorsunuz.





Gündüz tüm zamanın denizde geçtiği Şarm El Şeyh de akşamüzeri eğlence hazırlıkları başlıyor. Gündüzün yakıcı sıcağı yerini akşam serinliğine bırakırken, önce geleneksel Mısır Kahveleri dolmaya başlıyor. Gündüz bomboş olan ana cadde kalabalıktan geçilmez hale geliyor. Saatler ilerleyince kahveler boşalıyor bu kez Hard Rock Cafe dolmaya başlıyor. Sabahlara kadar süren süren bu eğlence serisinde hiçbir olay çıkmadığı gibi bir tek turistin rahatsız edildiğini de görmedim.





Kumda motosiklet gezintisi



Deniz aktiviteleri dışında en ilginç etkinlik dört tekerlekli motosikletlerle çölde dolaşmak. Mutlaka deneyin. Yaşam tarzıma da uygun olduğu için ben bu programı çok sevdim. Şarm El Şeyh de bir çok il yaşadım. İlk kez gözlükle denize baktım, ilk kez şnorkel takarak yüzdüm, ilk kez daldım ve ilk kez dört tekerlekli motosiklete bindim. Birkaç dakikalık bir araç kullanma kursundan sonra başımızı iyicene poşularla sarıp birer de gözlük verdiler. Başımıza neden poşu taktıklarını beş dakika sonra anladım. Kısa bir süre sonra. Bir anda kendimizi çölde buluverdik. Oysa vaha birkaç yüz metre ilerimizde. İnsan çölü görünce Şarm El Şeyh’de nasıl bir mucize gerçekleştirildiğini daha iyi anlayabiliyor. İlk kez yaptığım her şeyden çok keyif aldım. Bu araçlar muhteşem şeyler. Çölde tümseklerin üzerinden geçerken havada epey kaldığınız da oldu. Ama yere hep sapasağlam indik. Bu yolculuk bir bedevi çadırında sona eriyor. Burada içilen çaydan sonra çölü geride bırakarak uzaydan gelmiş görüntüsü veren vahamıza sığınıverdik zaten.



Şarm El Şeyh’de yukarıda yazdıklarımın hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece yatıp dinlenmek istiyorum da diyebilirsiniz. Kaldığınız otelin sahilinden de denize girerek Kızıldeniz’in muhteşem görüntülerin yaşayabilirsiniz. Yapacağınız teK şey bir gözlük takarak başınız ısuya sokmak olacak.