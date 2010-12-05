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Dünya

ŞARM EL ŞEYH PLAJLARI İKİNCİ KEZ KAPATILDI  KAHİRE (A.A)

05 Aralık 2010 23:15

-ŞARM EL ŞEYH PLAJLARI İKİNCİ KEZ KAPATILDI  KAHİRE (A.A) - 05.12.2010 - Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki ünlü tatil beldesi Şarm El Şeyh'te son bir haftada yaşanan köpek balığı saldırıları yüzünden tüm plajlar ikinci kez kapatıldı.  Mısır Turizm Bakanı Zuheyr Garranah, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı olan Şarm El Şeyh ve çevresindeki beldelerin tamamında plajların geçici bir süre ile kapatıldığını, bölgedeki tüm su üstü ve su altı faaliyetlerinin ise durdurulduğunu ifade etti.  Garranah bu kararı, bugün 70 yaşındaki bir Alman kadın turistin köpek balığı saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından aldıklarını belirterek, ölen Alman turistin bir otelin plajında yüzerken saldırıya uğradığını açıkladı.  5 gün önce başlayan ve şu ana kadar 1 turistin ölmesi 4 turistin yaralanmasıyla sonuçlanan köpek balığı saldırıları sonucunda Şarm El Şeyh bölgesindeki plajlar 4 gün boyunca kapalı tutulduktan sonra bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar açılmıştı.  Mısırlı yetkililer, köpek balığı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Alman turistin cenazesinin Kahire'ye getirildiğini ve otopsinin ardından Almanya'nın Kahire Büyükelçiliğine teslim edildiğini kaydettiler.

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