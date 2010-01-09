Şarlo, çizgi film oldu

T24 - Hint Fransız ortaklığıyla ünlü sinema adamı ve yarattığı karakter Şarlo, televizyon için çizgi dizi olacak. Altı yaş ve üzeri çocukları hedefleyen çizgi dizinin daha sonra 3D ve bilgisayar oyunu versiyonlarının da hazırlanması planlanıyor.





İlk etapta her biri altı dakikalık 104 bölüm hazırladıklarını anlatan DQ Entertainment yöneticileri, seneye yayına başlayacaklarını duyurdu. Charlie Chaplin’in yetmişe yakın sessiz filminden esinlenerek hazırlanan bu kısa çizgi filmlerde konuşma olmayacak, her bir film, Chaplin’in kendine özgü, çocuksu şiirsel dünyasını yansıtacak. Modern zamana adapte edilen hikâyeler gerçekçi değil, hayali karakterlerle aktarılacak.