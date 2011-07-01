-SARKOZY'YE SALDIRANA 6 AY TECİLLİ HAPİS AGEN (A.A) - 01.07.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye dün ülkenin güneybatısındaki Lot-et-Garonne kasabasında saldıran kişiye 6 ay tecilli hapis cezası verildi. AFP'nin bildirdiğine göre, adı açıklanmayan saldırgan bu karar sonrasında mahkemeden özgürce çıkabilecek. Sarkozy, Lot-et-Garonne'da halkı selamlarken, bir kişinin fiziksel saldırısına uğramış, korumalar tarafından derhal etkisiz hale getirilen saldırgan, selamlamak için elini uzattığı sırada, Sarkozy'nin sert bir şekilde yakasından çekerek dengesini yitirmesine neden olmuştu. 43 yaşında oluğu belirlenen ve gözaltına alınan saldırganın, poliste suç dosyası olmadığı bildirilmişti.