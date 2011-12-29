Sarkozy'ye kızan Nouma 'Numan' olacak

T24 - Fransa’nın Ermeni soykırımının inkârını suç sayan yasayı kabul etmesine eski futbolcu Pascal Nouma, “Yaptığından dolayı Nicolas Sarkozy’den nefret ediyorum. Ben Türk pasaportu istiyorum. İsmimi de Numan yapacağım” dedi.



Futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye sevgisini sıkça dile getiren Pascal Nouma, Fransa Parlamentosu’nun geçen hafta Ermeni soykırımının inkârını suç sayan yasayı kabul etmesine ateş püskürdü.



Önceki akşam Doğuş Yayın Grubu'nun Maslak Refresh the Venue’de gerçekleştirilen yeni yıl partisine katılan Nouma, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

'Kimse karardan memnun değil'



Fransa Parlamentosu’nun aldığı kararı ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi eleştiren Pascal Nouma şunları söyledi:



“Ben Fransa’dan bugün geldim. Fransa’da kimse parlamentonun aldığı karardan mutlu değil. Bu yaptığından dolayı Sarkozy’den nefret ediyorum. Ben Fransa pasaportu kullanmak istemiyorum, Türk pasaportu istiyorum. İsmimi de değiştirirsem Numan koymak istiyorum...”