Sarkozy'ye kasaptan ilginç cevap: Mesaimiz aynı, eşler değil

T24 - Seçim çalışmalarını sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir kasap arasında ilginç diyalog yaşandı.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sohbet ettiği kasaptan öyle bir söz işitti ki, ne tepki gösterebildi, ne de yanıt verebildi.

Fransa'nın başkent Paris'in metropolitan bölgesinin ana gıda tedarikçisi olan Rungis halini ziyaret eden Sarkozy, basın mensuplarına, burada çalışan kişilerin sabahları çok erken kalkıp, yoğun bir tempoyla çalıştıklarını anlattı.

Ardından genç bir kasapla yolu kesişen Sarkozy, kendisinin de en az Rungis çalışanları kadar efor sarfettiğini anlatmak için, “Aslında hayatımız aynı. Ben de sabahın köründe kalkıyorum. Ondan sonra bütün gün deli gibi çalışıyorum” dedi.

Kasaptan “Gerçekten mi” yanıtını alan Sarkozy, “Tabii” dedi. Bunun üzerine kasap, Cumhurbaşkanı’nı şoke eden o yanıtı verdi: “Ama kadınlarımız aynı değil.” Kasap, bu şaşırtıcı sözleri sarfettikten sonra gülerek Sarkozy’nin omzuna vurdu.