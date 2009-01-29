Sarkozy'ye grevli isyan Fransa’yı felç etti

Fransa'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarını protesto etmek için bugün bir günlük genel grev yapıyor.



Hava ve demiryolları ile toplu taşıma araçlarında çalışanların yoğun biçimde greve katılımıyla ulaşım ülke genelinde felce uğradı.



Öğretmenlerin de katıldığı grev nedeniyle ilk, orta ve yüksekokullarda eğitim önemli ölçüde aksadı.



Fabrika işçileri, posta idaresinde çalışanlar, bankacılar ve hastane çalışanlarının da greve katıldığı gelen haberler arasında.



Fransa'daki 8 işçi sendikasının genel grev çağrısına, başta Sosyalist Parti olmak üzere diğer sol partiler de destek veriyor.



Fransız basını, bugünkü genel grevi, 2007 yılında cumhurbaşkanlığına seçilen Nicolas Sarkozy'ye yönelik seçmenin en büyük sosyal tepkisi olarak yorumluyor.



Sanat dünyasında çalışanların üye olduğu sendikaların da katılımıyla tiyatro, bale ve opera gibi gösterilerin bu akşam iptal edilmesi bekleniyor.



Kamu ve özel sektör çalışanları, başta Paris olmak üzere büyük kentlerde bugün protesto gösterileri de düzenleyecek.

