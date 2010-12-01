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Dünya

SARKOZY SUUDİ YÖNETİCİLERİNİ KIZDIRMIŞ PARİS (A.A)

01 Aralık 2010 18:42

-SARKOZY SUUDİ YÖNETİCİLERİNİ KIZDIRMIŞ PARİS (A.A) - 01.12.2010 - Wikileaks'in yayımladığı ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarında, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Suudi Arabistan ziyareti sırasında, bu ülke yöneticilerini kızdırdığı belirtiliyor. Belgelere göre, Sarkozy'nin ziyareti sırasında kendisine ikram edilen yerel bir yemeği reddetmesi ve bu ülkede yatırım yapmak isteyen Fransız firmaları fazlaca övmesi, Suudi yetkililerin tepkisine yol açmış. 2008 yılı ocak ayında yapılan bu ziyaretin ardından Amerikalı diplomatlarla konuşan Suudi yetkililer, Sarkozy'nin o dönem nişanlı olduğu Carla Bruni'yi de beraberinde getirmek istemesinden, ''muhafazakar gelenekleri'' yüzünden rahatsızlık duyacaklarını iletmişler. Sonunda Carla Bruni olmadan ziyareti kabul eden Sarkozy'nin, geliş töreninde onuruna düzenlenen ''kılıç dansını'' küçümser bir havada seyrettiği ve Suudi yetkililerin buna üzüldüğü de iddia ediliyor.

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