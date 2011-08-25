-Sarkozy: Operasyonlar tehdit ortadan kalktığında sona erecek PARİS (A.A) - 24.08.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'ya operasyonların ''Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kimse için tehdit olmadığı zaman sona ereceğini'' söyledi. Sarkozy, Paris'te Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ''Askeri operasyonların Kaddafi ve yakın çevresinin Libya halkı için artık tehdit teşkil etmediği zaman sona ereceğini'' belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, ''BM'nin 1973 sayılı kararı gereğince, Libyalı dostlarımızın ihtiyacı olduğu sürece askeri operasyonlara devam etmeye hazırız'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cibril ile düzenlediği basın toplantısında, ''İngiltere Başbakanı David Cameron ile ''yarınki özgür Libya'ya yardım için büyük bir uluslararası konferans çağrısında bulunma konusunda hemfikir olduklarını'' da vurgulayan Sarkozy, Kaddafi sonrası döneme hazırlık niteliği taşıması öngörülen ''Libya'nın dostları'' konferansının 1 Eylül'de Paris'te yapılmasının planlandığını belirtti. Sarkozy, konferansa muhaliflerin yanı sıra Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'ın da davet edildiğini söyledi. Cibril ise yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin nerede olduğunu bilmediğini ifade etti. -Suriye- Sarkozy, ayrıca, Suriye halkının da demokrasi hakkının olduğunu söyledi. Libya gibi Suriye'ye de askeri müdahale olup olmayacağı konusunda ise Sarkozy, uluslararası karar olmadan Fransa'nın Suriye'ye müdahale etmeyeceğini söyledi.