-SARKOZY'NİN STRATEJİSİ HEZİMETİ GETİRDİ PARİS (A.A) - 28.03.2011 - Fransız medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve iktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin seçim stratejisinin, kanton seçimlerinde oy oranının düşmesinde önemli rol oynadığı düşüncesinde. Medya kuruluşlarında çıkan haberlerde, iktidar partisinin ısrarla kamuoyunda tartışmak istediği ''kaçak göç'' ve ''İslam'ın toplumdaki yeri'' konularının yerine seçmenlerin gerçekte ekonomik ve sosyal konuların tartışılmasını istediği yorumu yapılıyor. Yine yapılan yorumlarda, kaçak göç ve İslam konusuyla ilgili tartışmanın, merkez sağ yerine, aşırı sağın güçlenmesine yol açtığı ifade ediliyor. İktidar partisi yöneticilerinin, laiklik ve İslam konusuyla ilgili kamuoyunda açmak istediği tartışmanın, parti içinde de yoğun eleştirilere hedef olduğu, bu stratejinin çok fayda sağlamayacağını düşünenlerin sayısının fazla olduğu belirtiliyor. Ana muhalefetteki Sosyalist Parti, kanton seçimlerinin ikinci turunda büyük bir başarıya imza atarak oylarını yüzde 35,74'e çıkarırken, iktidar partisi yüzde 20,32 oy almıştı. Aşırı sağ ise ikinci turda yüzde 11,6 oy alma başarısı göstermişti. İkinci tur kanton seçimlerinin ardından ülkenin yarısında, yaklaşık 2026 genel konsey üyeliği yenilenecek. Süreleri henüz sona ermeyen 1566 konsey üyesi ise görevlerine devam edecek. Kanton seçimleri, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde adaylar için bir ''sınav'' niteliğinde olması açısından önem taşıyordu.