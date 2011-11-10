-Sarkozy'nin popülaritesi çıkışa geçti PARİS (A.A) - 10.11.2011 - Fransa'da düzenlenen son anketler, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin popülaritesinin tekrar çıkışa geçtiğini ortaya koydu. CSA kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre, Sarkozy'nin popülaritesi son bir ayda yüzde 32'den yüzde 40'a çıktı. Anket sonuçları özellikle, Sarkozy'nin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte avro bölgesi borç krizi ve Yunanistan'ın mali sorunlarıyla ilgili konularda aldığı aktif ve cesur tutumun, popülaritesinin artmasında önemli rol oynadığını gösteriyor. Sarkozy, G-20 zirvesinde Yunanistan'a rest çekerek, AB kurtarma planını kabul etmemeleri halinde, Atina'ya mali yardımı kesecekleri tehdidinde bulunmuştu. Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek yıl düzenlenecek.