-SARKOZY'NİN KAMPANYASINA SORUŞTURMA PARİS (A.A) - 07.07.2010 - Fransa'daki kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt ile kızı arasında başlayan "servet kavgasıyla" başlayan ve ardından Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy'nin seçim kampanyasının yasa dışı finansmanına kadar giden zincirleme gelişmeler, iktidarı sarsmaya devam ediyor. Fransız yargısının, L'Oreal'in sahibinin, Sarkozy'nin seçim kampanyasına yaptığı iddia edilen maddi destekle ilgili ön soruşturma başlattığı bildirildi. Aile içindeki "servet kavgasıyla" başlayan tartışmada, Fransa'nın en zengin kadını Liliane Betancourt'un vergi kaçırdığı ve buna bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan, halen Çalışma Bakanı olan Eric Woerth'in, karısı bu şirkette çalıştığı için göz yumduğu yolundaki iddialar, geçen hafta ülkedeki siyasi gündemi belirlemişti. L'Oreal'in sahibinin eski muhasebecisi, patronunun 2007 yılında Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasına 150 bin avro nakit bağış yaptığını ve bu paranın iktidar partisinin "kasası" olarak bilinen Bakan Woerth'e teslim edildiğini iddia etmişti. Fransız Bakan, dün yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da açıklama yaparak iddianın asılsız olduğunu bildirmişti. Muhalefetteki Sosyalist Parti, iş ve siyaset dünyası arasında "karşılıklı çıkar sağlandığı" yolundaki bu iddiaların araştırılması için yargıyı göreve çağırıyor. Sosyalist Parti temsilcileri, Woerth'ü "bulunduğu mevkiyi kötüye kullanarak ailesine çıkar sağladığı" gerekçesiyle eleştirirken, Sarkozy'yi de bakanı korumakla suçluyor. Woerth'ün, Liliane Bettancourt'un vergi kaçakçılığına göz yumduğu iddia ediliyor.