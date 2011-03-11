-SARKOZY'NİN BABASI ALMANYA'DA YARALANDI MI? BERLİN (A.A) - 11.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin babası Pal Sarkozy'nin 2010 yılının Haziran ayında Almanya'da meydana gelen bir trafik kazasında ağır şekilde yaralandığı ve bu olayın gizli tutulduğu iddia edildi. "Berliner Kurier" gazetesinde yer alan haberde, Pal Sarkozy'nin Almanya'nın Bad Oldesloe kenti yakınlarındaki A1 otoyolunda geçirdiği bir kazada ağır şekilde yaralandığı, Fransa Başkonsolosluğu'nun bu kazayı gizli tutmayı istediği belirtildi. Haberde, Pal Sarkozy'nin kaza sırasında Hamburg'lu genç bir Alman kadının sürdüğü Smart marka bir otomobilde sürücünün yanındaki koltukta oturduğu kaydedildi. Kazaya sebep olan Hamburg'lu Frank W'nin, söz konusu kaza ile ile ilgili olarak Ahrensburg Sulh Mahkemesinde ihmalkarlık sonucunda adam yaralamak suçundan yargılanmaya başlandığı ifade edildi. Frank W'nin, mahkemede verdiği ifadesinde, otoyolda giderken, karşı şeritte meydana gelen bir kazaya gözünün takıldığını ve bir anlık dikkatsizlik sonucunda önündeki Smart marka otomobile çarptığını söylediği belirtildi. Sanatçı ve yazar olan Pal Sarkozy'nin, kazada kaburgalarının kırıldığı, travma geçirdiği ve sol gözünden yaralandığı ifade edilen haberde, mahkeme yargıcının, Pal Sarkozy'nin kazadan bu yana düzenli bir şekilde uyuyamadığını ve sol gözünün sadece yüzde 20 oranında görebildiğini söylediği bildirildi. Pal Sarkozy'nin Frank W'den 50 bin avro tazminat istediği, ancak Frank W'nin, sadece anlık bir dikkatsizlik sonucunda kazaya sebep olduğu gerekçesi ile bir aile pansiyonuna 600 avro para ödeme cezasına çarptırıldığı kaydedildi.