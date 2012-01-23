Sarkozy'e verilen destek hızla düşüyor

T24 - Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 100 günden az bir süre kaldı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında Sosyalist Parti adayı François Hollande'a destek verenlerin oranı yüzde 30. Nicolas Sarkozy'yi yeniden cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 23.





Fransa 22 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri yapacak. Seçim öncesi adaylar arasındaki yarış kızıştı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, uzun zamandır seçim anketlerinde Sosyalist Parti adayı Hollande'nin gerisinde kalıyordu.



Amerikan derecelendirme kuruluşu S&P'nin geçtiğimiz hafta Fransa'nın "AAA" olan uzun vadeli kredi notunu düşürmesi, Sarkozy'ye olan desteğin daha da gerilemesine neden oldu.

Aşırı sağcı Le Pen, Sarkozy'yi zorluyor



Seçimler öncesi oylarını artıran ve Sarkozy'yi tehdit eden bir diğer aday ise aşırı sağcı aday Marine Le Pen. Son seçim yoklamasında Bayan Le Pen'e destek verenlerin oranı yüzde 18. Sarkozy ile arasındaki fark şu anda yüzde 5 görünüyor. Siyasi analistler Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ilk turda bile seçimi kaybedebileceğini belirtiyor.

Sarkozy'nin ikinci turda da şansı yok



Son kamuoyu anketine göre, Sosyalist Parti adayı François Hollande ile Sarkozy 6 Mayıs'taki ikinci turda yarışması halinde, yine sosyalistlerin ipi göğüsleyeceğini gösteriyor. Hollande'a ikinci turda seçmenlerin desteği yüzde 57. Sarkozy'nin seçmen desteği ise yüzde 43'te kalıyor.





