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Dünya

SARKOZY'DEN POLİSE TALİMAT  PARİS (A.A)

20 Ekim 2010 15:34

-SARKOZY'DEN POLİSE TALİMAT  PARİS (A.A) - 20.10.2010- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, polise, yakıt depoları önündeki engelleri kaldırması talimatını verdi. Sarkozy bugünkü bakanlar kurulu toplantısında, ''Milyonlarca vatandaşımız için ulaşım çok önemli. Bu temel bir hak. Son günlerde birçok Fransız vatandaşı, benzin istasyonlarına yakıt gitmemesi yüzünden mağdur oldu. Bu yüzden polise yakıt depoları önündeki engelleri kaldırması emrini veriyorum'' dedi. Fransız polisi sabah saatlerinde, ülkenin farklı yerlerindeki üç yakıt deposu önündeki engelleri kaldırdı. İçişleri Bakanlığı, polisin diğer yakıt depoları önündeki engelleri de kaldırmaya devam edeceğini açıkladı. Depolar önündeki grevler yüzünden benzin istasyonlarının üçte biri, sürücülere yakıt tedarik edemiyor. İşçiler, hükümetin emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını öngören yasa tasarısını geri çekmesini istiyor. Meclisten geçen tasarı, yarın Senatoda oylanacak.

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