-Sarkozy'den yeşil ışık PARİS (A.A) - 11.12.2011 - Fransa Meclisi Genel Kurulu, geçen hafta Yasalar Komisyonunda kabul edilen, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan yasa teklifini, 19 Aralık'ta genel kurulda oylayacak. Yasalar komisyonunda kabul yasa teklifinde, ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarı, bir yıl ile 45 bin avro para cezasına çarptırılır'' ifadesi yer alıyor. Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı. -Sarkzoy yeşil ışık yaktı- Daha önce Sosyalist Parti tarafından sunulan bu tarzdaki başka bir yasa teklifi mecliste kabul edilmiş, ancak senatoda oylanamadığı için yasalaşamamıştı. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin karşı çıkması yüzünden söz konusu yasa teklifini senato gündemine getirilmesi engellenmişti. Son olarak Sosyalist Partinin, mayıs ayında senatoya getirdiği bu yasa teklifi yine oylanmadan gündemden düşürülmüştü. Uzun süre bu tür bir yasa teklifine karşı çıkan Sarkozy, son olarak Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında önemli tavır değişikliği içine girmiş ve bu yönde bir yasa teklifine artık sıcak baktığı mesajını vermişti. Fransız basında çıkan haberlerde, ''Sarkozy'nin, kapalı kapılar ardından iktidar partisi milletvekili ve senatörlerine bu tür bir yasa teklifine artık olumlu baktığı yolunda konuşmalar yaptığı''bildirilmişti. Diplomatik kaynaklar, ''19 Aralık'ta genele kurula gelecek yasa teklifinin ardında Sarkozy'nın olduğu'' yorumunu yapıyor. Gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Sarkozy'nin, Ermeni diasporasının oylarını alabilmek için tutum değişikliği içine girdiği tahmin ediliyor. Sosyalist Partinin adayı Francois Hollande da, Ermeni diasporasına cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, bu tür bir yasa çıkartma sözü vermişti. Fransa parlamentosunda geçen yıllarda kurulan bir araştırma komisyonu, kaleme aldığı raporda, tarihi olaylarla ilgili olarak ulusal parlamentonun yasa çıkartmaması konusunda uyarıda bulunmuştu. Yine son gelişmeler ışığında dün bir açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda Fransa'dan beklentisinin, Türkiye ve Ermenistan arasında tarihe ilişkin ihtilafın diyalog yoluyla görüşülmesine yapıcı katkılarda bulunması olduğunu bildirmişti.