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Dünya

Sarkozy'den üniversitelerde 'başörtüsü yasağı' çağrısı

'Devlet okullarında başörtüsünü yasaklayan ve üniversitelerde izin veren sistemde hiçbir uyum görmüyorum'

19 Mart 2015 13:21

İngiliz The Times gazetesi, Fransa'da muhalefetteki Muhafazakârların lideri eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "yaklaşan ara yerel seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Cephe'den büyük bir darbe yememek için İslam karşıtı çıkışlarda bulunduğunu" yazdı. Gazete Sarkozy'nun ulusal televizyonda yaptığı açıklamada üniversitelerde başörtünün yasaklanması ve okul kantinlerinde helal ürünler satılmasını yasaklamak isteyen belediyelere destek verdiğini söylediğini ifade etti.

Sarkozy açıklamasında, "Devlet okullarında başörtüsünü yasaklayan ve üniversitelerde izin veren sistemde hiçbir uyum görmüyorum" derken, kantinlerde alternatif menülere son vermek isteyen sağcı belediyeler için de "Çocuklarınızın dininize göre yemek yemesini istiyorsanız, özel okula yollayın" şeklinde konuşuyor.

Haberde kamuoyu yoklamalarına göre Ulusal Cephe'nin oyların yüzde 30'unu alacağı, Sarkozy'nin liderliğini yaptığı UMP'nin de yüzde 28'de kaldığı söyleniyor. İktidardaki Sosyalistlerinse yüzde 18'le üçüncü sırada kalacağı belirtiliyor.

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