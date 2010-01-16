Sarkozy'den Renault'ya Türkiye baskısı

T24 - Fransa, Renault'un Clio fabrikasını Türkiye'ye taşıma planlarına karşı çıkışı konusunda açıklama isteyen Avrupa Birliği'ni ''tavrımız mevzuata uygun'' diye yanıtladı.



BBC Türkçe'nin haberine göre Fransa, Renault'un Clio modelinin üretim tesislerini Türkiye'ye taşıma planlarına karşı çıkıyor.



Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy şirketin patronu Carlos Ghosn'la cumartesi günü görüşecek.



2013 yılında piyasaya çıkacak yeni Clio IV modellerinin Bursa fabrikasında üretilmesi planlanıyor.



Türkiye'deki fabrika halihazırda yılda 180 bin araç üretiyor.



Gelişme devletin şirketin yüzde 15'ine sahip olduğu Fransa'da tepkiyle karşılandı.



Renault'nun planlarına karşı çıkan Fransız hükümeti, şirkete geçen yıl yapılan devlet yardımının koşullarından birinin istihdam kaybına yol açacak adımların atılmaması olduğunu kaydediyor.



Avrupa Komisyonu, Paris'ten sektöre sağlanan yardımın şirketlerin serbest hareket etmelerini engellemeyeceği konusunda güvence istiyor.



Fransa ise, girişiminin mevuzata aykırı olmadığını vurguluyor.



Fransa'nın Avrupa Birliği konularıyla ilgili bakanı Pierre Lellouche, Renault'yla Şubat 2009'da yapılan anlaşmanın Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğunu ve komisyon tarafından da onaylandığını kaydetti.



Lellouche, taahhütlerinin kamu hisselerini temsil edenlerin Renault stratejisini şirket yönetimiyle tartışmasını engellemediğini belirterek, ''Avrupa pazarı için otomobilin Avrupa Birliği içinde üretilmesini dilemeyi engelleyecek bir hüküm yok anlaşmada'' dedi.



Fransa hükümeti Renault'daki hisselerini yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyor.



Maliye Bakanı Christine Lagarde da, ''Hissedarlar olarak bizimle danışmalarda bulunulması, bizim sorular sormamız ve kendi görüşümüzü beyan etmemiz meşrudur. Olan da bundan ibarettir'' diye konuştu.