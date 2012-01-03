T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy'den Esad'a çağrı LANVEOC

03 Ocak 2012 15:58

-Sarkozy'den Esad'a çağrı LANVEOC-PULMIC (A.A) - 03.01.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "iktidarı bırakması ve halkın kaderini özgürce tayin etmesine izin vermesi gerektiğini" söyledi. Sarkozy, Lanveoc-Poulmic Deniz Harp Okulu'nda yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenerek Suriye'de gösterilerin acımasızca bastırılmasını kınaması gerektiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, uluslararası toplumun Arap Birliği gözlemcilerinin işlerini özgürce ve doğru şekilde yapabilmeleri için tüm imkanları temin etmesi gerektiğini de vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24