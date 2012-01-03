-Sarkozy'den Esad'a çağrı LANVEOC-PULMIC (A.A) - 03.01.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "iktidarı bırakması ve halkın kaderini özgürce tayin etmesine izin vermesi gerektiğini" söyledi. Sarkozy, Lanveoc-Poulmic Deniz Harp Okulu'nda yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenerek Suriye'de gösterilerin acımasızca bastırılmasını kınaması gerektiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, uluslararası toplumun Arap Birliği gözlemcilerinin işlerini özgürce ve doğru şekilde yapabilmeleri için tüm imkanları temin etmesi gerektiğini de vurguladı.