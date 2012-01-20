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Sarkozy'den Erdoğan'a mektup

Sarkozy, Erdoğan'a mektup yazarak, pazartesi günü Fransa Senatosu'nun gündemine gelecek ‘soykırımın’ inkarını suç sayan yasa tasarısının Türk- Fransız ili#

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Başbakan Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, pazartesi günü Fransa Senatosu'nun gündemine gelecek ‘soykırımın’ inkarını suç sayan yasa tasarısının Türk- Fransız ilişkilerini bozmaması yönündeki temennisini iletti.
 

Sarkozy Erdoğan'a mektubunda, "Sayın Başbakan, bana daha evvel yazmış olduğunuz mektuba cevaben, Senato’da görüşülecek olan ve iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önem arzeden yasa tasarısı hakkında size yazıyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki, yasanın amacı Fransız toplumunun uzun süredir yaşadıkları inkar duygusunu gidermek ve 100 yıldır süren yaralarını sarmaktır. Bu kabul edilen tüm soykırımlara dönük, genel kapsamlı bir tasarıdır." dedi.

 

'Tarihle yüzleşmek kolay değil'


Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sarkozy, "Tasarı metninde ne bir halk ne de bir devlet hedef alınmaktadır. Çünkü Türk halkının Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında yaşadığı acıyı da çok iyi anlamaktadır. Biliyorum ki, tarihle yüzleşmek kolay değildir. Ama Fransa, itirafı güç olan bu görevini yaptı. Köle ticaretindeki sorumluluğunu kabul etti. Alman işgali sırasında, Fransa’da yaşayan Yahudilerin toplanarak kamplara gönderilmesindeki rolünü tanıdı" ifadelerini kullandı.

'Cezayir konusunda ülkemi kınadım'


"Ben şahsen, 2007 yılında Cezayir’in Konstantin kentinde yaptığım konuşmada Fransa’nın Cezayir’de Fransız sömürgesinin kör vahşetini ve Cezayir halkının anlatılmamış acılarını dile getirerek kınadım" diyen Sarkozy şöyle devam etti,


"Türkiye büyük bir ülkedir ve Fransa için önemli bir müttefiktir. İki dost ve müttefik ülke olarak, bize yakışan biçimde aklın hakim gelmesini diliyorum. Bilmenizi istiyorum ki, bu yasayla ilgili atılacak aşırı adımlar iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere zarar vereceği gibi sonuçları da vahim olacaktır ve sorumluluğu da girişim sahiplerine ait olacaktır." 


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