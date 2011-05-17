-SARKOZY'DEN "SOĞUKKANLILIK" ÇAĞRISI PARİS (A.A) - 17.05.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn skandalının ülkesinde siyaset sahnesini alt üst ettiği bir dönemde "soğukkanlılık" çağrısında bulundu. Sarkozy, partisi UMP'nin önde gelenleriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda, gelecek yılki seçimde önemli rakibi olarak görülen Strauss-Kahn'ın New York'ta taciz olayından dolayı tutuklanmasına atıfta bulundu. UMP'den bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, doğrudan IMF Başkanı'nın adını anmayan Sarkozy, partisinin tutumunu, "soğukkanlılık, cesaret, birlik ve haysiyet" olarak dile getirdi. "İnsanların kaygısı, günlük yaşamlarındaki zorluklardır. Ülkeyi ileri götürmeliyiz" diyen Sarkozy, böyle bir çizgi izlemeleri ve yapılacak çalışmalara eğilmeleri gerektiğini belirtti. -BAŞBAKAN FILLON- Başbakan François Fillon ise Strauss-Kahn'a yöneltilen suçlamaların kesinleşmesi halinde, "hiçbir özür kabul etmeyen çok ağır bir hareketin" söz konusu olacağını söyledi. UMP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuşan Fillon, "Eğer Dominique Strauss-Kahn'a yöneltilen suçlamalar kesinleşirse, hiçbir özür kabul etmeyen çok ağır bir hareketle karşı karşıya olacağız" diye konuştu. "Ölçülü ve sabırlı" davranmaları gerektiğini belirten Fillon, "Hiç kimse bu olayı kullanmamalı. Bu bir kamu hukuku olayıdır, bir devlet olayı değil" dedi.