T24 LogoT24 Logo
Dünya

SARKOZY'DEN "SOĞUKKANLILIK" ÇAĞRISI PARİS (A.A)

17 Mayıs 2011 17:58

-SARKOZY'DEN "SOĞUKKANLILIK" ÇAĞRISI PARİS (A.A) - 17.05.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn skandalının ülkesinde siyaset sahnesini alt üst ettiği bir dönemde "soğukkanlılık" çağrısında bulundu. Sarkozy, partisi UMP'nin önde gelenleriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda, gelecek yılki seçimde önemli rakibi olarak görülen Strauss-Kahn'ın New York'ta taciz olayından dolayı tutuklanmasına atıfta bulundu. UMP'den bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, doğrudan IMF Başkanı'nın adını anmayan Sarkozy, partisinin tutumunu, "soğukkanlılık, cesaret, birlik ve haysiyet" olarak dile getirdi. "İnsanların kaygısı, günlük yaşamlarındaki zorluklardır. Ülkeyi ileri götürmeliyiz" diyen Sarkozy, böyle bir çizgi izlemeleri ve yapılacak çalışmalara eğilmeleri gerektiğini belirtti. -BAŞBAKAN FILLON- Başbakan François Fillon ise Strauss-Kahn'a yöneltilen suçlamaların kesinleşmesi halinde, "hiçbir özür kabul etmeyen çok ağır bir hareketin" söz konusu olacağını söyledi. UMP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuşan Fillon, "Eğer Dominique Strauss-Kahn'a yöneltilen suçlamalar kesinleşirse, hiçbir özür kabul etmeyen çok ağır bir hareketle karşı karşıya olacağız" diye konuştu. "Ölçülü ve sabırlı" davranmaları gerektiğini belirten Fillon, "Hiç kimse bu olayı kullanmamalı. Bu bir kamu hukuku olayıdır, bir devlet olayı değil" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24