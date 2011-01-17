-SARKOZY'DEN "LÜBNAN" DAVETİ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan kriziyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy ile bir telefon görüşmesi yapmadıklarını, bir yazılı davet mektubu aldığını belirterek, ''Bu mektuba olumlu cevabın verilmesi noktasında arkadaşlarımıza talimat verdim' dedi. Erdoğan, Şam ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlendiği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Lübnan kriziyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile bir görüşme yapacağınızı söylemiştiniz. Böyle bir görüşme gerçekleşti mi? Ayrıca partinizin il başkanları toplantısının çıkışında yaptığımız bir açıklamada, bu hafta içinde çok taraflı bir toplantıdan bahsettiniz. Bu toplantıya katılacak ülkeler arasında ABD, Fransa gibi ülkeler vardı ama İran yoktu. İran'ın olmamasının nedeni ne? Acaba İran'ın olmaması ABD'nin veya Fransa'nın bir tutumu mu?'' soruları üzerine şu yanıtı verdi: ''Konuyla ilgili olarak Sarkozy ile bir telefon görüşmemiz olmadı, bir yazılı mektup aldım ve bu mektup davet mektubuydu. Bu mektuba olumlu cevabın verilmesi noktasında arkadaşlarımıza talimat verdim. Bu toplantıya, 7 ülkenin davet edildiği görülüyor. Bu toplantıyla ilgili olarak bize henüz bildirilen bir tarih yok, davet sahibi Fransa'dır. Bu davetin tarih olarak öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belirlenerek bize bildirilmesi söz konusudur.'' Yaptıkları görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın pazar-pazartesi bir temsilci göndereceğini belirttiğini ve İran Dış İşleri Bakanı'nın bu akşam Türkiye'ye geleceğini bildiren Erdoğan, ''Onunla da görüşmeleri yapacağız. İran Cumhurbaşkanı ile de telefon görüşmesiyle bu konuda etraflıca görüştük ve bugünkü görüşmelerde neler çıkar, ne gibi çözüm önerileri tespit ederiz. Resmi görüşmelerden sonra belirleyeceğimiz bir şeyi konuşmamız yerinde olmaz. Döndükten sonra da bir açıklamamız olacaktır'' dedi.