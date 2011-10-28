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Ekonomi

Sarkozy: ''Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ne girişine izin vermek hataydı'' PARİS (A.A)

28 Ekim 2011 15:06

-Sarkozy: ''Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ne girişine izin vermek hataydı'' PARİS (A.A) - 28.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Yunanistan'ın zamanında Avro Bölgesi'ne girişine izin vermeyi "hata" olarak değerlendirdi. Sarkozy, bir televizyona verdiği demeçte, Avro Bölgesi kurulduktan iki yıl sonra Yunanistan'ın bölgeye dahil olmasıyla ilgili bir soru üzerine, Yunanistan'ın ekonomisinin bölgedeki diğer ülkelerle parasal birliği oluşturmaya hazır olmaması nedeniyle bu ülkeyi Avro Bölgesi'ne kabul etmenin hata olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Sarkozy, ''Ne sayın (Almanya Başbakanı Angela) Merkel, ne de ben Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ne girmesi kararı alındığında görevdeydik. Ve açıkça söylememe izin verin bu bir hataydı, çünkü Yunanistan düzmece rakamlara dayanarak girdi ve hazır değildi, ekonomisi hazır değildi'' dedi. Yunanistan'ın borç krizini, 2008'de finansal kriz sırasında Amerikalı yatırım bankası Lehman Brothers'ın çökmesiyle kıyaslayan ve Yunanistan konusunda başarısız olunması halinde bunun Avro Bölgesi'nde ve küresel ekonomide karmaşaya yol açacağı uyarısında bulunan Sarkozy, ''Yunanistan iflas etseydi, bu herkesi etkileyecek bir domino etkisi yaratırdı. Tüm Avro Bölgesi riske girerdi'' diye konuştu.   Sarkozy, Yunanistan'daki mevcut hükümetin ekonomiyi krizden çıkaracağından emin olduğunu ve Brüksel'de önceki gün Avro Bölgesi liderlerinin borç krizinin aşılmasında anlaşma sağlamasının ''felaketi'' savuşturduğunu söyledi.

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