Sarkozy: Yunanistan sözünü tutmazsa para yok

T24



AB: SÜRE DOLDU, HEMEN KARAR ALINMALI



Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesini Yunanistan oluşturuyor.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paris'te biraraya geldi.Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarkozy, Yunan yetkililerin taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, "Yunanistan verdiği sözleri tutmalı, başka seçeneği yok" dedi.Yunanistan'ın bir karar almaması durumunda paranın verilmeyeceğini kaydeden Sarkozy, Yunanistan sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.Merkel de zamanın sınırlı olduğunu, masada birçok konunun yer aldığını ifade etti.Bu arada Avrupa Komisyonu, Yunanistan'ın Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) sağlanacak ikinci yardım paketinin sonuçlandırılması görüşmelerinde sürenin dolduğunu ve Atina'nın hemen karar alması gerektiğini açıkladı.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Amadeu Altafaj, "Zaten belirlenmiş tarihi geçmiş durumdayız" dedi. Sözcü Yunan yetkililerin hâlâ gerekli kararları almak zorunda olduklarını da ifade etti.