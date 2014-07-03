Sarkozy yolsuzluğu reddetti, gazetecileri suçladı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yaşananlar karşısında "Şoke olduğunu" belirterek, cumhuriyet ilkelerine aykırı herhangi bir suç işlemediğini söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra sessizliğini bozan Sarkozy, 2012 yılından sonra ilk kez bir televizyon kanalına röportaj verdi. Fransız TF1 televizyonu ve Europe 1 radyosununun Sarkozy'nin ofisinde gerçekleştirdiği ortak yayında konuşan eski Cumhurbaşkanı, hakkındaki suçlamalara cevap verdi.

Sarkozy, 15 saat boyunca gözaltında tutulmasının kendisini küçük düşürmek amacıyla yapıldığını öne sürerek, "Yaşananlar karşısında son derece şoke oldum. Yargının bir kısmı siyasi olarak araçsallaştırılıyor. Konuşmalarımın uzun süredir dinlenilip sonra da gazeteciler tarafından yayımlanması normal mi?" dedi. 'Kendisiyle ilgili gerçeğe uymayan bir imaj oluşturulduğunu iddia eden Sarkozy, cumhuriyet ilkelerine ve hukuk devletine aykırı bir fiil işlemediğini aktardı.

Herhangi bir ayrıcalık istemediğinin altını çizen Sarkozy, "Eğer bir hata işlediysem sonuçlarını kabullenirim. Sorumluluklarından kaçan bir insan değilim" diye konuştu.