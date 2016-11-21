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Dünya

Sarkozy yenilgiyi kabul etti, rakibini destekleyeceğini açıkladı

İkinci tura kalmayı başaran adaylar, 27 Kasım Pazar günü yeniden yarışacak

21 Kasım 2016 03:44

Fransa'da Nisan 2017'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağın adayını belirlemek için yapılan ön seçimlerden çifte sürpriz çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy elenirken, François Fillon yüzde 42.8 oyla ipi göğüsledi. Sarkozy, merkez sağın cumhurbaşkanı adayı yarışında elendiğini kabul etti ve ikinci turda eski Başbakan François Fillon'u destekleyeceğini açıkladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan François Fillon yüzde 43.7, Bordeaux Belediye Başkanı ve yine eski başbakanlardan Alain Juppe yüzde 27.8, Nicolas Sarkozy yüzde 21.7 oy aldı. 

Bu sonuçlara göre Fillon ve Juppe ikinci tura kalırken Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı hayaline veda etti.

Sputnik’in haberine göre, bir ay kadar öncesine kadar anketlerde 4'üncü olarak görünen Fillon'un rakiplerini geride bırakarak birinci seçilmesi ise seçimlerin ikinci büyük sürprizi oldu. Tüm anketlerin favorisi Alain Juppe ise ikinci olarak tur atlamayı başardı.

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, merkez sağın cumhurbaşkanı adayı yarışında elendiğini kabul etti ve ikinci turda eski Başbakan François Fillon'u destekleyeceğini açıkladı.

İkinci tura kalmayı başaran adaylar, 27 Kasım Pazar günü yeniden yarışacak.

 

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