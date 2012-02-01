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Dünya

Sarkozy yeni tasarı sunmak istiyor PARİS (A.A)

01 Şubat 2012 19:18

-Sarkozy yeni tasarı sunmak istiyor PARİS (A.A) - 01.02.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Anayasa Konseyi'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yasayı bozması halinde hemen tekrar bu yönde bir yasa tasarısı hazırlanmasını isteyeceği bildirildi. Fransız Haber Ajansı, iki bakana atıfta bulunarak verdiği haberde, bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Sarkozy'nin hükümet üyelerine, Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı bozması halinde yeni bir tasarı sunmak istediğini duyurdu. Senatodan 77 ve meclisten 65 üye dün yasaya itiraz için Anayasa Konseyi'ne resmen başvurmuştu.

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