Sarkozy ve Obama'ya Müslümanlardan uyarı

T24 - ABD ve Avrupa'da giderek artan İslam karşıtlığı nedeniyle her iki ülkedeki Müslümanların temsilcileri harekete geçilmesini istedi





Amerikalı Müslümanların en büyük insan hakları örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Barack Obama'dan, 'ülkede alarm verici boyutlara ulaşan İslam karşıtı nefrete' karşı harekete geçme çağrısında bulundu. CAIR, Obama'ya gönderdiği mektupta, son dönemde meydana gelen, 'Florida'da cami inşa edilmesi planlanan bir alana, üzerinde 'Hristiyan ulusu, Hıristiyan toplumu' yazılı haç yerleştirilmesi olayına atıfta bulundu. Konsey'in icra direktörü Nihad Avad, 'Obama'nın kendisinin de, Hristiyan olmasına rağmen Müslüman karşıtı nefretin hedefi olduğunu, örneğin yakın zaman önce Colorado'daki bir otomobil bayiinin, Obama'yı türban takan bir militan şeklinde tasvir eden reklam panosu astığını' kaydetti. Ülke genelinde buna benzer diğer olaylara da değinen CAIR, bunları şöyle sıraladı:



- Minnesota'daki Somali toplumuna nefret içeren el ilanlarının postalanması,

- Illinois'da başörtüsü taktığı için Müslüman bir banka müşterisinin tacize uğraması,

- Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı sağcıların Müslüman stajyerlerin 'casus' olabilecekleri gerekçesiyle soruşturulmalarını istemeleri,

- Michigan'daki bir camiye tahrif edilmiş bir Kur'an-ı Kerim'in bırakılması.



Fransa'da inciniyoruz



Fransa İslam Konseyi'nin Türk Başkan Yardımcısı Haydar Demiryürek de İslam Konseyi üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi ziyaretlerinde ulusal kimlik ve çarşaf yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak uyarıda bulundu. Demiryürek, bu tartışmaların, Fransa'daki Müslüman toplumunu incittiğini söyledi. Fransa'daki Müslümanların bu tartışmadan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Demiryürek, iktidarın daha duyarlı olmasını istedi. Fransa'da giderek artan İslam karşıtlığına dikkati çeken Demiryürek, Sarkozy'den, İslam karşıtlığına karşı alınacak önlemlerle ilgili olarak bir komisyon kurmasını talep etti. Sarkozy ise Fransa'nın demokratik ve laik devlet yapısına dikkat çekti ve vatandaşlara yönelik hiçbir ayrımcılığa izin vermeyecekleri teminatını verdi.