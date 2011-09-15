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Dünya

Sarkozy ve Cameron'dan Trablus'ta hastane ziyareti TRABLUS (A.A)

15 Eylül 2011 17:38

-Sarkozy ve Cameron'dan Trablus'ta hastane ziyareti  TRABLUS (A.A) - 15.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron, Libya'nın başkenti Trablus'taki bir hastaneyi ziyaret etti. Bölgedeki AFP muhabiri, Sarkozy ve Cameron'ın bombardımanlardan az etkilenen modern hastanede hasta ve doktorlarla bir süre sohbet ettiğini belirtti. Ziyaret sırasında bazı Arap gençlerin "1,2,3, yaşa Sarkozy" şeklindeki sloganlarından mutlu olup olmadığına ilişkin soruya Sarkozy, Arap gençlerin iki büyük Batılı ülkeye teşekkür etmesinin heyecan verici olduğunu, bunun "Batı ve Doğu arasındaki çatışmanın kader olmadığını kanıtladığını" söyledi.

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