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Ekonomi

Sarkozy ve Blair’den yeni ekonomik zirve

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski İngiltere Başbakanı ile birlikte küresel mali krize çözüm çabaları çerçevesinde ocak ayında bir zirve düzenleyecek.

19 Kasım 2008 02:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski İngiltere Başbakanı ile birlikte küresel mali krize çözüm çabaları çerçevesinde ocak ayında bir zirve düzenleyecek.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, uluslararası liderler ve uzmanların katılımıyla, krize çözüm bulunması amacıyla Nicolas Sarkozy ve Tony Blair'in girişimiyle bir zirve düzenleneceğini açıkladı.

Açıklamada, "Ekonomilerimizin zor dönemden geçtiği bir sırada, önümüzdeki sorunlara çare bulmak için somut öneriler getirmemiz gerekiyor" denildi ve yeni zirvenin "Yeni Dünya: Değerler, Gelişme ve Kurallar" adıyla düzenleneceği bildirildi.

Zirveye, liderlerin yanı sıra Nobel ekonomi ödüllü Joseph Stiglitz ve Amartya Sen gibi uzmanların da katılacağı bildirildi.

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