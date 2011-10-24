-Sarkozy üzüntülerini dile getirdi ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj göndererek, Van depremi nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Van'da meydana gelen deprem nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderen Sarkozy, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı depremin trajik sonuçlarını büyük bir kaygı ve üzüntü ile öğrendiklerini aktardı. Sarkozy mesajında "Bu zor anlarda, Fransa'nın Türk halkının acılarını paylaştığı ve kendisi ile dayanışma içerisinde olduğu konusunda sizi ve Türk halkını temin etmek isterim" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ileten Sarkozy, Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını kaydetti. -Clinton'dan taziye mesajı Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taziye mesajı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Clinton, bugün meydana gelen deprem dolayısıyla Türk halkına en derin üzüntülerini iletti ve başsağlığı dileklerini sundu. "Düşüncelerim ve dualarım depremde hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri ve dostlarıyla bilikte" ifadesini kullanan Clinton, ABD olarak kurtarma ekiplerinin yardım çabalarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Clinton, Türkiye yaralarını sararken Türk halkının yanında olacaklarını kaydetti.