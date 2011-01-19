-SARKOZY TÜRKİYE'YE GELİYOR PARİS (A.A) - 19.01.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 25 Şubat'ta resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Ziyaret sırasında ikili ilişkiler, Türkiye'nin AB üyelik süreci, bölgesel konular, G-20 dönem başkanı Fransa'nın girişimleri ve öncelikleri gündeme gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Paris'e yaptığı resmi ziyaret sırasında Sarkozy'yi Türkiye'ye davet etmiş, Fransa Cumhurbaşkanı bu teklifi kabul etmişti. Türk ve Fransız ilişkilerinin gelişmesinin önünde önemli engel olarak son dönemde Paris'in AB üyelik sürecine karşı çıkması görülüyor. -AB SÜRECİ- Fransız yetkililerin, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili tutumlarında değişiklik olmadığını söylemekle birlikte, Türk kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratan "imtiyazlı ortaklık" ifadesini itina göstererek kullanmama yoluna gittikleri gözleniyor. Fransa, ayrıca Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın yaptığı ziyaretlerde, Ankara'nın tam üyeliğine karşı çıkmasına rağmen, üyelik müzakerelerinin devam etmesi konusunda garanti vermişti. Fransa, müzakereleri engellememekle birlikte daha çok sayıda fasıl açılmasına destek vermiyor ve doğrudan AB üyeliğine götüren beş faslın açılmasına daha önce koyduğu vetoyu kaldırmıyor. Fransa'nın açılmasını engellediği "para politikası", "bölgesel politikalar", "tarım", "bütçesel önlemler" ve "kurumsal konular" ile ilgili fasılların açılması yönünde ilerleme sağlanamıyor. Kafkasya ve Ortadoğu'da meydana gelen gelişmeler, bu bölgelerde arabulucu rolüne soyunan Fransa ve Türkiye'yi bir anlamda birbirine yakınlaştırmıştı. Siyasi gözlemciler, "Türkiye'nin Kafkasya ve Ortadoğu'da arabuluculuk girişimlerinin, ülkenin bölgesel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu" belirterek, bu bölgelerde etkin rol oynamak isteyen Fransa'nın, Türkiye'yi AB üyeliği tartışması yüzünden karşısına almaktan kaçınarak, Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan yorumlar yapıyor. Türkiye'nin önemli enerji kaynaklarının kesiştiği bir bölgede bulunması ve Fransa'nın Nabucco projesine katılmayı istemesi de, Paris-Ankara ilişkilerinde son iki yıl içinde dikkati çeken bir unsuru olarak öne çıktı.