Sarkozy Türkiye için yeni 'proje' peşinde

“Türkiye’nin Avrupa’da yeri yoktur” deyip imtiyazlı ortaklık isteyen, Akdeniz Birliği projesi de tutmayan Sarkozy, şimdi de Türkiye ve Rusya’nın içinde olacağı bir ekonomi ve güvenlik bölgesi kurulmasını önerdi



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi ve Rusya’yı içine alacak 800 milyon nüfuslu büyük bir ekonomi ve güvenlik bölgesi oluşturmasını önerdi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, 4-7 Haziran’da AB ülkelerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Fransa’nın güneyindeki Nimes kentinde düzenlediği bir mitingnle seçim kampanyasını başlatan Sarkozy, AB’nin zaman geçirmeden “Türkiye ve Rusya ile yeni bir ekonomik ve güvenlik bölgesi oluşturulması” konusunda müzakere açmasını istedi.



Bu öneri, şimdiye kadar savunduğu, ancak içi boş bir proje olarak nitelenen “imtiyazlı ortaklık” tezinin içini doldurma girişimi olarak değerlendirildi. Yorumcular, bu öneriyi Sarkozy’nin 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında ortaya attığı, “Türkiye’nin kilit rol üstleneceği bir Akdeniz Birliği” projesine benzetti.



Akdeniz Birliği önerisi de Fransa’nın güneyinde, nüfus ve politik yapısı Nimes’e benzeyen Montpelier ve Toulon kentlerinde kamuoyuna açıklanmıştı.



Aşırı sağın kalesinde



Seçim kampanyasını başlatmak için aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin en güçlü olduğu kentlerden Nimes’i seçmesi dikkat çeken Sarkozy’nin, konuşmasında, “Türkiye’nin AB içinde yeri olmadığı” yönündeki eski görüşünü vurgulaması büyük alkış aldı.



Sarkozy, “Avrupa’nın sınırları belli olmalı. Türkiye gibi ülkeler AB’ye sıkı sıkıya ortak edilmeli, ama üye olmamalı” diyerek konuya girdi, hemen ardından “800 milyonluk ekonomi ve güvenlik bölgesi” önerisini gündeme getirdi. Sarkozy, daha önce Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile bir görüşmesinde, Rusya’nın da içinde olacağı bir ekonomi bölgesi kurulması önerisini gündeme getirmiş, ancak Türkiye’den bahsetmemişti.



Önümüzdeki seçimlerde Yeşiller’in Paris’ten liste başı olması beklenen Daniel Cohn-Bendit, Sarkozy’nin konuşmasının Fransa’nın seçim kampanyası niteliğinde olmadığını, sadece başkan seçilmeden önceki partisi Halk Hareketi İçin Birlik’in (UMP) seçim kampanyası olduğunu ifade etti.



Aşırı sağcı lider Jean Marie Le Pen ise Sarkozy’nin Türkiye konusundaki geleneksel yalanlarını pişirip pişirip yeniden sunduğunu söyledi.