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Dünya

Sarkozy Time dergisine kapak oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, şimdi de ABD'nin saygın dergisi Time'a kapak oldu

25 Mart 2012 14:56

ABD'nin dünyaca ünlü dergisi Time Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i kapak yaptı. Dergi, işsizlik ve düşen kredi notunun ardından Toulouse operasyonun Nicolas Sarkozy'nin sonunu hazırlayabileceğini belirterek "Elveda mı" diye başlık attı.

Fransa'da 7 kişinin katili Muhammed Merah'ın kafasından vurularak öldürüldüğü operasyondan sonra İngiliz basınının şiddetli eleştirisine maruz kalan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, şimdi de ABD'nin saygın dergisi Time'a kapak oldu.


Özel dosya yaptılar


Siyah bir fon üzerinde Sarkozy'nin fotoğrafıyla yayımlanan derginin kapağında Fransızca "Adieu?" (elveda mı?) başlığı yer alıyor. Başlığın hemen altında ise "Sarkozy tek dönemlik başkan olma ihtimaliyle karşı karşıya" deniliyor. Fransa Cumhurbaşkanı için hazırlanan dosyada ise "Fransız tostu: Uluslararası arenada saygı duyulan bir lider, başkanlık seçimlerinde kaybetmenin eşiğine nasıl geldi" ifadesi dikkat çekiyor. Dergi, Fransa'nın 3A olan kredi notunu kaybetmesi, işsizlik oranının artması ve en son Toulouse olaylarından sonra "Sarkozy'nin nasıl bir siyasetçi olduğu" sorusunu gündeme taşıyor.


Seçmene nasıl yansır?


Dosyada ayrıca Toulouse olaylarından sonra Sarkozy'nin konuşmalarındaki ulusal birlik çağrısının, seçmenin görüşüne çok geç yansıyacağı ve nisan ile mayıs aylarında yapılacak seçimleri etkilemeyeceği dile getiriliyor. İngiliz The Independent gazetesi Merah operasyonunu Fransa'nın "son derece ırkçı" tutumunun göstergesi olduğunu savunmuştu. Yapılan son anketlerde, Nicolas Sarkozy ycumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur sonunda alacağı oy oranını artıracak gibi görünüyor. Ancak cumhurbaşkanını asıl belirleyecek olan ikinci turda sosyalist aday François Hollande'ın açık üstünlüğü göze çarpıyor.

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