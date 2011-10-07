-Sarkozy Rusya'ya seslendi TİFLİS (A.A) - 07.10.2011 - Güney Kafkasya ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın ardından Gürcistan'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Gürcü-Rus sorununa değindi ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi. Sarkozy, havalimanından Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakşvili ile birlikte önce Özgürlük Meydanı'na geldi ve burada toplanan Gürcü halkına hitaben bir konuşma yaptı ve Gürcistan'a olan desteklerinin sürdürüleceğini söyledi. Sarkozy, Gürcistan ile Rusya arasında 2008 yılında yaşanan savaşa değinerek, ''Bizler geç olmadan bu savaşı durdurmayı başardık ama ne yazık ki savaşların erken sona ermesi, gerçek barışı sağlamıyor''dedi. Savaşın ardından Rusya ile Gürcistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana 3 yıl geçtiğini hatırlatan Sarkozy, ancak bu süre zarfında askeri güçlerin (Rus askerleri) Gürcistan topraklarından çekilmek yerine, aksine çoğalıp ve güçlendiğini söyledi ve ''Fransa'nın Gürcistan'ın toprak büyünlüğü ile egemenliğini desteklediğini buradan bir kez daha duyurmak istiyorum'' diye ekledi. Gürcistan'ın bolgede güç kullanmayacağına dair üstlendiği sorumlulukları yerine getirdiğini söyleyen Sarkozy, ancak diğer ülkelerin de kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti. Fransa ile Gürcistan ilişkilerinden de söz eden Sarkozy, en son 2008 yılında Gürcistan'a geldiğini ve Gürcistan'a olan desteklerini dile getirmek için Parlamento binası önünde halka hitaben bir konuşma yaptığını hatırlatarak, ''2008 yılından sonra iki ülke arasında derin dostluk ilişkileri kuruldu. Bügün buraya, Fransa'nın Gürcistan'ın yanında olduğunu ve Fransa'ya bundan sonra da güvenebileceğinizi bir kez daha söylemeye geldim'' dedi. Gürcistan'daki reform çalışmalarına da değinen Sarkozy, bu çalışmaları taktirle karşıladıklarını ve Avrupa'ya entegrasyon sürecinde Gürcistan'ı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. -Gürcistan ile Rusya ortak ve dost olmalı- Fransa ile Rusya'nın stratejik ortak olduğunu ve Avrupa'da barışı sağladıklarını bildiren Sarkozy, ''Gürcistan ile Rusya da Sovyet geçmişini unutup ortak ve arkadaş olmalıdır'' dedi. Her iki ülkenin Sovyet geçmişlerine ''hayır'' deyip geleceğe bakmaları ve yeni ilişkiler kurmaları gerektiğini söyleyen Sarkozy, Gürcüleri, Ruslarla dostluk ilişkileri kurmaya çağırdı. Bir çok Gürcünün Rusya'da yaşadığını ve Gürcü işadamlarının Moskova'ya yatırım yaptığını, aynı zamanda Rusya'dan da Gürcistan'a çok sayıda Rus vatandaşlarını geldiğini belirten Sarkozy, dolayısıyla düşmanlıktan vaz geçip bundan böyle iyi ilişkiler kurmak için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Nicolas Sarkozy, ''Bu ilişkilerin kurulması için ise, iki taraf da, SSCB döneminin bittiğini ve Gürcistan'ın bağımsız devlet olarak gelişmeye hakkı olduğunu kabullenmeli. Gürcistan bağımsız bir devlettir ve dostlarını seçmekte ve halkının iradesi doğrultusunda istediği kuruluşa üye olmakta özgürdür. Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği'ne entegre etmeye hakkı vardır ve kimse bu hakkını alamaz ve her hangi bir şey dikte edemez'' dedi. Gerçek barışın sabırla tesis edildiğini söyleyen Sarkozy, Fransa ile Almanya arasında da bir dönem 3 ayrı savaş yaşandığını, ancak bu iki ülkenin bugün samimi dost olduğunu anlatarak, Tiflis ile Moskova'yı aynı yolu takip etmeye çağırdı. -Saakaşvili- Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakvili ise, Gürcistan'ın hiç bir zaman SSCB dönemine geri dönmeyeceğini söyledi. Saakaşvili, ''Bugünkü Gürcistan başkadır. Gürcistan hiç bir zaman SSCB dönemine geri dönmeyecektir ve Gürcistan'ın yeni nesline kimse diz çöktüremeyecektir''dedi. Gürcistan ile Rusya arasında yaşanan savaşı hatırlatan Saakaşvili, ''Hatırlarsanız, kapımıza dayanan tanklara ve yabancı askerlere rağmen bizim yalnız kalmayacağımızı, özgürlüğümüze kavuşacağımızı ve Avrupa ailesine geri döneceğimizi söylemiştim. Bugün biz yalnız değiliz ve büyük Avrupa ailesinin bir parçasıyız. Bununla gurur duymalıyız'' şeklinde konuştu.