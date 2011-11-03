-Sarkozy rest çekti CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, G-20 Zirvesi öncesi Avro Bölgesi borç krizini aşmak için yapılan toplantıda referanduma gitme kararı alan Yunanistan'a açıkça rest çekti. Sarkozy, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile yapılan toplantıdan sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB zirvesinde alınan kararlarla ilgili olarak Yunanistan'ın tutumuna açıklık getirmesini isteyen Sarkzoy, aksi takdirde, bu ülkenin ihtiyacı olan yardımların yapılmayacağı tehdidinde bulundu. Sarkozy, ''Yunanistan'a yapılacak mali yardım ancak referandumdan sonra serbest bırakılabilir'' ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, ''Biz AB dayanışma ruhu gereği, ortağımız Yunanistan'a yardım yapmaya hazırız, ancak onlar da kendi sorumluluklarını yerine getirsin'' diye konuştu. Sarkozy, ''Yunanistan'ın, avro para biriminde kalıp kalmayacağına karar vermesi gerektiğini'' de söyledi. Angela Merkel ise, ''Yunanistan'daki referandum sonucunun, bu ülkenin avro para biriminde kalıp kalmayacağı konusunda belirleyici olabileceği'' uyarısında bulundu. Bu arada, Papandreu, basına yaptığı açıklamada, ülkesindeki referandumunu 4 veya 5 Aralık tarihlerinde yapılabileceğini ifade etti. Dönem başkanı Fransa tarafından yapılan bir açıklamada ise Cannes'da yarın başlayacak G-20 Zirvesinde, borç krizini çözebilmek için Avro Bölgesi ülkelerinin paralel bir toplantıda bir araya gelecekleri bildirildi.