Sarkozy reklan yıldızıymış

Elysee sarayının eski modeli, artık yalnızca Fransız first lady Carla Bruni değil. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de küçükken toz çamaşır deterjanı reklamında oynamış.



1967’de yayımlanan Bonux marka deterjanın reklamındaki Sarkozy’yi teşhis etmek çok güç çünkü küçük Nicolas’ın siyah saçları fotoğrafta rengi açılıp sarıya çevrilmiş. Reklamın basıldığı yıl 12 yaşında olan Sarkozy fotoğrafta çok daha küçük görünüyor, dolayısıyla fotoğrafın ne zaman çekildiği tam olarak bilinmiyor.



Paketlerdeki küçük oyuncak armağanlarıyla ünlü markanın tanıtımında, küçük Nicolas oyuncak bir model uçak tutuyor. Sarkozy’nin babası Pal Sarkozy de Nagy Bocsa, Bonux markası için bir çizer olarak çalışırken, bu tanıtım fikrini hayata geçirmiş ve model olarak da bugünün Fransız Cumhurbaşkanı olan küçük oğlunu kullanmış. Babasıyla derin anlaşmazlıklarla dolu bir ilişkisi olduğu bilinen Sarkozy, daha önce “Çocukluğumdan memnun değildim” diyerek kötü bir çocukluk geçirdiğini itiraf etmişti.