Sarkozy Ramazan'ı seçim malzemesi yaptı

Fransa'da seçimin ikinci turunda sağ oylara göz diken Sarkozy, Batı'da en çok tanınan Müslüman yazar Tarık Ramazan üzerinden rakibi Hollande saldırdı. Cumhurbaşkanı Sarkozy, Ramazan'ı Hollande oy vermeleri için Müslümanlara çağrıda bulunmakla suçladı.

Fransa, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile sosyalist aday François Hollande arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlanırken, Avrupa'nın en etkili Müslüman fikir adamlarından Tarık Ramazan, seçim tartışmalarının odağı haline geldi.

Cumhurbaşkanı Sarkozy, geçtiğimiz çarşamba akşamı TF1 televizyonunda katıldığı bir programda, Tarık Ramazan'a atıfla, "Bu adam, Hollande'a oy vermeye çağıran kişi ve Hollande'ın bundan rahatsız olduğunu da duymuş değilim" ifadelerini kullandı.

Ertesi gün France Inter radyosuna konuşan Sarkozy, iddialarında ısrar ederek, Tarık Ramazan'ın, Hollande'a ya da "İslam'a hizmet eden herhangi bir partiye" oy verilmesi çağrısında bulunduğunu tekrarladı.

İkisi de sar Sarkozy'yi yalanladı

Kritik seçimler öncesi aşırı sağa kayan oyları kazanmak için söylemini sertleştirmekle eleştirilen Sarkozy'nin bu açıklamaları, hem Tarık Ramazan hem de Hollande tarafından yalanlandı. Hollande, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu tamamen uydurma. Fransa'da oy bile kullanamayacak olan Tarık Ramazan asla benim ismimi telaffuz etmedi" dedi.

'Oy vermeden Sarkozy'nin politikalarını düşünün'

Batı'daki Müslümanlar ve Müslüman dünyasındaki sivil örgütler üzerinde etkili olan en önemli uzmanlar arasında gösterilen Ramazan da, "Hiçbir zaman insanları Hollande'a oy vermeye çağırmadım. Fransız değilim ve insanlara kime oy vereceklerini söylemedim. Müslüman olsun ya da olmasın, Fransız vatandaşlarının, kendi vicdanları ve Sarkozy'nin çok olumsuz olan politikaları üzerinde düşünerek oy vermelerini söyledim" şeklinde konuştu.